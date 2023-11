Il giornalista Luca Marchetti ha voluto dire la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Salisburgo ed il passaggio agli ottavi di Champions

Intervenuto su TMW con un editoriale, Luca Marchetti si esprime su Salisburgo-Inter e sull’approdo agli ottavi di finale della Champions League.

LE PAROLE – «L’Inter è qualificata, unica italiana. Con un turno di anticipo e grazie, ancora una volta, a Lautaro Martinez se proprio vogliamo fare una sintesi. Ma in realtà l’Inter ha saputo gestire un Salisburgo volenteroso ma poco efficace e poi ha saputo colpire. Anche prima degli ultimi 15 minuti quando la qualità e la freschezza di Barella e Lautaro hanno dato all’Inter una marcia in più: se fosse entrato il rigore in movimento di Frattesi o il colpo di testa di Thuram, entrambi praticamente a porta vuota, l’Inter avrebbe potuto chiudere la pratica anche prima.

Poi ci ha pensato Lautaro: una traversa, un gol e uno stop magico con un tiro di un soffio fuori. L’Inter si porta a casa i tre punti e si porta a casa la qualificazione soprattutto. Ancora una volta agli ottavi, ancora una volta una prestazione da grande squadra che sa aspettare, contenere e poi colpire. Che si affida alla qualità dei singoli, alla profondità della rosa e alla capacità del proprio allenatore di saper leggere avversari e momenti».

L’articolo Marchetti: «Lautaro e Barella danno una marcia in più all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG