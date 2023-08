Il giornalista Stefano Agresti ha elogiato i nerazzurri per non aver ceduto ai comportamenti dubbi del padre del centrocampista.

Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla vicenda Samardzic. “Il serbo a Milano è stato sottoposto alle visite mediche che anticipano la firma. È stato in quel momento, quando il ragazzo avrebbe dovuto mettere l’autografo sotto il contratto che lo avrebbe legato al club nerazzurro, che è saltato il banco. E questo è avvenuto perché sulla scena è comparso il papà del calciatore. Gli è bastato sedersi al tavolo con i dirigenti dell’Inter affinché una trattativa senza ostacoli diventasse un caos“.

Giuseppe Marotta

“L’Inter ha comunque avuto la forza di conservare la propria linea, di non cedere all’ennesima forzatura di parenti e procuratori. Il caso Samardzic è la conferma che spesso agenti e parenti combinano disastri; quando si mettono assieme, la miscela può diventare esplosiva. Ne abbiamo tante testimonianze: la mamma di Lukaku e quella di Rabiot, e poi tanti padri, fratelli, mogli, zii, cugini di terzo o quarto grado. Dilettanti, spesso, che s’infilano nelle trattative per cercare di trarne a propria volta un beneficio economico, in modo che dalle qualità tecniche di un giocatore possa avere beneficio tutta la famiglia. a sensazione che dietro l’atteggiamento del papà ci sia un altro club esiste, ma non è una certezza. E comunque, se non verrà risanata la frattura con l’Inter, il giovane Lazar agli occhi di tutti sarà quello che ha fatto saltare una trattativa chiusa per avere qualche soldo in più. Un rompiscatole, insomma; un professionista dai comportamenti discutibili. A lungo andare si rivelerà davvero giusta la scelta di far saltare l’intesa con l’Inter?”.

L’articolo Agresti: “Al padre di Samardzic è bastato sedersi al tavolo per generare caos, l’Inter ha avuto la forza di non cedere alle forzature” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG