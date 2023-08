Ancora difficoltà nella trattativa tra Juventus e Chelsea: per adesso Lukaku resta a Londra, le ultime

La situazione Lukaku resta un rebus da risolvere.

A due settimane dal gong finale del mercato non c’è ancora l’intesa tra Juventus e Chelsea, che offre venti milioni e Lukaku per arrivare proprio a Vlahovic, che al momento sembra aver garantito fiducia in casa bianconera.

