Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto a Radio Radio. Le sue dichiarazioni sull’Inter di Inzaghi e sul ritorno di Sanchez

Agresti si è espresso sul ritorno di Sanchez all‘Inter:

«Un nuovo attaccante? Io penso che ci potrebbe essere se partisse Alexis Sanchez. Ma non mi pare che ci siano le prospettive: l’Inter su Sanchez ha combinato un mezzo disastro, la cosa incredibile è che un anno e mezzo l’hanno mandato via pagandogli una buonuscita importante, dopo un anno l’hanno ripreso e ora dopo sei mesi se lo vorrebbero togliere di nuovo di torno. Se ci pensi è una cosa che non ha veramente senso: quello che hanno fatto con Sanchez è una cosa fuori da ogni logica. Però lui ora ha piazzato nuovamente le tende ad Appiano Gentile, chi lo muove da lì? Questo è un problema e un paradosso, mi sembra che abbiano commesso un errore molto grave. Ora Sanchez se lo tengono e non hanno la disponibilità per andare a prendere un altro attaccante a gennaio».

L’articolo Agresti: «L’Inter con Sanchez ha combinato un disastro» proviene da Inter News 24.

