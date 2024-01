Il giornalista di Sky Sport Andrea Marinozzi si è espresso così sul colpo Buchanan per l’Inter: le sue dichiarazioni all’emittente

Marinozzi ha commentato così l’affare Buchanan per l‘Inter:

«L’obiettivo di Inzaghi è tenere a bada i fantasmi perché gli impegni sono tanti, c’è uno scontro diretto da giocare a febbraio. La Juventus, con una gara in più, potrebbe superare l’Inter in classifica. Questi giorni sono fondamentali per ritrovare tranquillità in vista dello scontro diretto e poi le gare successive. Buchanan? Mi piace come acquisto, questa volta l’Inter pensa in prospettiva. E un ragazzo che si farà, ma penso possa avere difficoltà nell’impatto col nostro campionato e con un sistema di gioco diverso. Ha avuto una traiettoria simile ad un connazionale Davies (Bayern Monaco, ndr), da esterno offensivo a terzino. Ovviamente la qualità è differente, Davies è uno dei migliori nel suo ruolo. Però ha queste caratteristiche, è fisico, bravo nell’1vs1, non molto associativo. Ha caratteristiche utili per l’Inter. Deve migliorare in fase difensiva».

