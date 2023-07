Stefano Agresti ha dato importanti aggiornamenti su Romelu Lukaku, desideroso di far ritorno all’Inter: le parole

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, parla così di Romelu Lukaku dopo lo strappo con l’Inter e la Juventus all’orizzonte.

In collegamento a Radio Radio – Lo Sport, ecco le sue parole:

LUKAKU- «Lukaku una soluzione la troverà, però non ne ha molte oggi. La Juventus al momento non è in condizione di prenderlo: lui al momento è lì in bilico. Ha lanciato qualche segnale indiretto all’Inter. Per il momento ha trovato un muro molto netto dell’ambiente, anche a livello di società, allenatore e squadra. Però è abbastanza curioso che lui abbia lanciato questo messaggio e questo ponte all’Inter, quasi come a dire “in fin dei conti potrei dirmi di essere sbagliato”».

L’articolo Agresti: «Lukaku? Ha lanciato un segnale all’Inter. La Juve invece…» proviene da Inter News 24.

