L’ex allenatore Arrigo Sacchi pone i nerazzurri tra le favorite per la vittoria finale del campionato.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi che ha parlato delle favorite per la prossima Serie A. “A un mese dal via del campionato, e a lavori in pieno corso di svolgimento, per disegnare la griglia di partenza ci vorrebbe un indovino, quale io non sono. Però qualcosa già si comincia a intravedere. Ad esempio, secondo me, sulla carta l’Inter ha tutto per vincere”.

Marcus Thuram

“Non c’è più Onana, non c’è più Brozovic, non c’è più Dzeko e non c’è più Lukaku, ma a centrocampo con Frattesi si sono sistemati bene e in attacco, anche se perderanno un po’ di capacità realizzativa, hanno preso Marcus Thuram, che può portare energia, freschezza, forza e velocità, oltra a una buona dose di intelligenza. Se ne avesse quanto il padre Lilian, i nerazzurri avrebbero fatto il colpo dell’anno… E poi la struttura del gruppo di Simone Inzaghi non è mutata: è una squadra che ha esperienza, forza, dinamicità. Si tratta di fare un salto verso l’alto e cercare di essere sempre meno italiani e sempre più europei nel gioco, evoluzione che mi auguro avvenga in tutti i club. Facciano valere di più le idee rispetto ai soldi, ché di quelli ne abbiamo già buttati via in abbondanza”.

L’articolo Sacchi: “L’Inter ha tutto per vincere sulla carta, bisogna essere meno italiani e più europei” proviene da Notizie Inter.

