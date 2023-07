L’Udinese si separa da Becao, il difensore ha firmato con il Fenerbahce: il comunicato di commiato dei friulani

Dopo quattro stagioni Rodrigo Becao lascia l’Udinese. Il difensore brasiliano, con 130 presenze con la maglia bianconera, lascia l’Italia e approda al Fenerbahce. Di seguito il comunicato dei friulani.

«Dopo 4 stagioni e 130 presenze, con 6 gol realizzati, finisce l’esperienza in bianconero di Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano è stato ceduto a titolo definitivo al Fenerbahçe. Da parte di Udinese Calcio un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto in questi anni in cui, grazie alla crescita nel nostro club, si e consacrato in Serie A».

