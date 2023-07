Edinsons Cavani non si allena con il Valencia: l’attaccante uruguaiano è ad un passo dal trasferimento al Boca Juniors

Edinson Cavani è vicino al suo sogno di giocare dentro alla Bombonera. L’attaccante uruguaiano è molto vicino al Boca Juniors.

Addio senza rimpianti al Valencia per lui: l’ex Napoli, PSG e Manchester United non si sta allenando con il gruppo e sta trattando con il club per svincolarsi per poter firmare con gli Xeneizes.

