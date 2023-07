Le prime parole di André Onana da nuovo portiere del Manchester United: «Ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento»

Andrè Onana ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United presentandosi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le sue parole.

«Unirmi al Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada. Uscire all’Old Trafford per difendere la nostra porta e contribuire alla squadra sarà un’altra fantastica esperienza. Questo è l’inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare. Il Manchester United ha una lunga storia di portieri incredibili e ora darò tutto per creare la mia eredità nei prossimi anni. Sono entusiasta dell’opportunità di lavorare di nuovo con Erik ten Hag e non vedo l’ora di fare la mia parte nel successo che so che è determinato a ottenere in questa grande squadra di calcio».

