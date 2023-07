Il giornalista Stefano Agresti ha aggiornati i tifosi dell’Inter sulla situazione relativa a Romelu Lukaku: il centravanti dovrebbe rientrare a breve a Milano

Secondo Agresti, intervenuto a Radio Radio, la trattativa per il ritorno di Lukaku all’Inter potrebbe subire un’accelerata nelle prossime ore:

«C’è la volontà di chiudere in fretta l’operazione Lukaku perché l’Inter tra un po’ si raduna e lui non vuole tornare a Londra, per questo motivo l’affare potrebbe sbloccarsi nel giro di poco tempo. Il grimaldello per far saltare l’operazione è la cessione di Onana al Manchester United».

