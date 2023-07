Trubin vicino all’Inter per il post Onana Il giovane portiere commenta un post di Fabrizio Romano

Curioso episodio andato in scena sui social. Il giovane portiere Trubin, che sembra l’indiziato numero uno per sostituire Onana in caso di approdo dall’Inter allo United, ha commentato un post di Fabrizio Romano su Instagram in cui aggiornava proprio sull’ex Ajax.

Intanto un timidissimo Trubin che commenta un post di @FabrizioRomano su Onana. #Inter pic.twitter.com/vWlxE3iZuQ — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 6, 2023

Una emoticon, due occhi che osservano. Un possibile avvertimento sul futuro.

