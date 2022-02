Aguero: “Ho un chip al cuore che si illumina, sembro Ironman, non pensavo fosse grave…”

L’ex calciatore Sergio Aguero è stato costretto al ritiro dal calcio per colpa di problemi cardiaci manifestatisi solo pochi mesi fa; l’argentino ha raccontato la sua esperienza in diretta su Twitch. “Ho un chip al cuore che di notte lancia luci colorate: sembro Ironman. Quando mi sono dovuto fermare, pensavo che non fosse niente di grave e che sarebbe andato tutto bene. Ma quando sono arrivato in ospedale e mi hanno lasciato in una stanzetta da solo con un gruppo di monitor intorno a me, ho capito che qualcosa non andava. E dopo due giorni in ospedale ho iniziato a innervosirmi”.

“Sono stato ricoverato in un altro ospedale. Dopo gli esami e l’intervento, mi è stato comunicato che non avrei più potuto giocare. Sono andato ad Abu Dabi per distrarmi un pò e il giorno in cui ho comunicato il mio addio ero tranquillo. Poi una volta entrato allo stadio e dopo aver visto la sedia con il mio nome sono crollato. Ho abbracciato il presidente Laporta e sono uscito. Non volevo farmi vedere mentre piangevo. Laporta mi ha convinto a rientrare e a parlare. Una volta seduto, davanti ai cronisti è stato tutto più facile e mi sono rilassato”.