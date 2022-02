Eriksen: “Sto bene, è ora di dimostrare che posso essere ancora un calciatore”

Christian Eriksen torna a rilasciare dichiarazioni; ecco le sue prime parole da giocatore del Brentford. “Sto davvero bene, grazie. Il Brentford gioca in Premier League, per i prossimi quattro o cinque mesi posso salire di livello e mostrare chi sono come giocatore di calcio. Penso che questo club fosse l’opzione migliore per me e fortunatamente hanno accettato. È un mix perfetto”.

“Mi è stato dato il via libera dai medici: posso essere il calciatore Christian. Porterò sempre con me quanto accaduto la scorsa estate e tutti avranno il ricordo di quello che è successo, ma penso che ora sia il momento di creare nuovi ricordi. Sono entusiasta di dimostrarlo anche con il defibrillatore, se hai avuto un arresto cardiaco, se fai i test e va bene, puoi giocare di nuovo“.