Conte su Kulusevski e Bentancur: “Dovevano provare l’atmosfera”

Antonio Conte promuove la prima dei due nuovi arrivati dalla Juventus. “Bentancur, nonostante i 24 anni di età ha già tanta esperienza, avendo giocato 20 partite con la Juventus. Lo stesso vale per Kulusevski. Ci daranno una mano, sono contento di aver dato loro la possibilità di entrare in campo, nel nostro stadio e provare questa fantastica atmosfera”. Parole del manager del Tottenham dopo la vittoria contro il Brighton per 3-1 nel quarto turno di FA Cup.

Il doppio colpo dalla Juventus ha animato le ultime ore di calciomercato, con i maligni che hanno visto nell’operazione “un aiuto” alla Juventus dopo l’importante esborso per Dusan Vlahovic. Bentancur e Kulusevski sono il futuro del Tottenham e Conte si gode due giocatori ritrovati, con l’idea di inserirli gradualmente nello scacchiere tattico dei londinesi. Ieri sera ha deciso la gara ancora una volta Harry Kane (doppietta), sempre più leader ma allo stesso tempo uomo mercato del Tottenham in vista della prossima estate.