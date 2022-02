L’attaccante svedese Dejan Kulusevski è passato dalla Juventus al Tottenham pochi giorni fa.

Dejan Kulusevski ha parlato a Sky Sport della sua esperienza alla Juventus e dei suoi primi giorni al Tottenham di Antonio Conte. “Non so cosa non ha funzionato, sono sincero. A volte succede così nel calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me”.

Massimiliano Allegri

“La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Alla Juventus è andata così, ora gioco al Tottenham e sono molto contento. Il primo giorno ho visto il loro allenamento e mi ha stupito. Fanno un altro sport, molto più veloce e intenso, con tanti scatti e fisicità. Qui i falli praticamente non esistono“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG