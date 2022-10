Le parole di Ruud Krol sulla sfida di questa sera tra Napoli e Ajax: «In questo momento il Napoli è migliore»

Ruud Krol ha giocato nel grande Ajax degli anni’70 e ha poi militato nel

Napoli degli anni ’80, quando sono state riaperte le frontiere in

Italia. Al Corriere dello Sport ha detto la sua sul martch di stasera in

Champions League

LA FORZA DEL NAPOLI – «In questo momento il Napoli è migliore. L’Ajax ha

azzerato la squadra dell’anno scorso, ha cambiato tantissimo e si sta

rigenerando. É vero che anche il Napoli ha dovuto sostituire giocatori

importanti, ma Spalletti ha già trovato la giusta quadratura. Peccato

che manchi Osimhen. Ma con Simeone e quel piccolino, come si chiama,

Raspadori, ci sono già tante soluzioni offensive».



LA FORZA DELL’AJAX – «Il collettivo. Ci sono anche giocatori bravi, per

carità. Bergwijn è un nazionale olandese, Kudus è un centravanti di

livello che è stato penalizzato dagli infortuni, Tadic è sempre un

talento pericoloso. Ma la forza dell’Ajax è sempre l’organizzazione. Il

punto debole è invece l’inesperienza, in difesa soprattutto: l’età media

è bassissima. In Champions League certi valori contano».

COSA RIMANE DI NAPOLI – «Il calore incredibile della gente, una città

intera che sostiene la squadra. Ancora oggi, quando torno, mi

trasmettono un grande affetto. Per me è stata un’esperienza

meravigliosa. Mi mancano tante cose di Napoli, soprattutto la

mozzarella».

SARÁ ALLA PARTITA? – «Ora sono in Spagna. Ma forse un saltino…».

