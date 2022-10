Inter, in caso di sconfitta con il Barcellona questa sera la panchina di Simone Inzaghi sarà concretamente a rischio

Il pericolo di esonero si fa ancora più concreto per Simone Inzaghi: il tecnico dell’Inter questa sera è chiamato alla vittoria sul Barcellona.

In caso di sconfitta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un risultato negativo potrebbe portare la società a fare delle considerazioni molto serie sul ricambio in panchina.

L’articolo Inzaghi, bivio Barcellona: in caso di ko il rischio esonero è concreto proviene da Calcio News 24.

