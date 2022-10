Torino, Davide Vagnati pronto alla sessione invernale di gennaio: il ds granata guarda in Spagna e in Europa Orientale

Il Torino è al lavoro per preparare la prossima sessione di calciomercato, per sistemare la squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds granata Vagnati ha gli obiettivi molto chiari in testa.

Sotto osservazione soprattutto i profili di terzini di spinta e centrocampisti alla Pobega. Vagnati per questo sta guardando sia in Spagna, che in Belgio, che nell’Europa orientale.

L’articolo Torino, Vagnati a lavoro per il mercato di gennaio proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG