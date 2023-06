Il difensore del Manchester City, Manuel Akanji, ha commentato così la vittoria in Finale di Champions sull’Inter

Intercettato dai giornalisti presenti in zona mista nel postpartita di Manchester City-Inter, il difensore dei Citizen Manuel Akanji ha commentato la vittoria della Champions League.

LE PAROLE –: «Sono felicissimo, ci tenevo a festeggiare questo trofeo assieme ai miei compagni. In una finale devi vincere le partite, sono felice che ci siamo riusciti perché in una partita secca poteva succedere di tutto. Loro hanno avuto delle opportunità per segnare, mi aspettavo un’Inter così, sapevamo che potevano essere pericolosi, per fortuna stasera non hanno segnato».

L’articolo Akanji: «Loro hanno avuto opportunità per segnare, per fortuna non l’hanno fatto» proviene da Inter News 24.

