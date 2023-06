Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto mandare un messaggio social dopo la sconfitta in Finale di Champions col City

Con un post pubblicato sul suo account Instagram, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti ha voluto mandare un messaggio a squadra, staff e tifosi nerazzurri dopo la sconfitta in Finale di Champions League contro il Manchester City.

LE PAROLE –: « Grazie Ragazzi , Mister e Staff per averci dato la possibilità di vivere con voi un percorso incredibile pieno di emozioni…con dei tifosi straordinari per tutti quei km che hanno fatto per noi! Avete lottato fino all’ultimo, onorando la nostra maglia , sempre a testa alta ma soprattutto con l’Inter nel cuore ».

