Romelu Lukaku continua a far parlare di sè dopo le ultime situazioni con l’Inter e l’occhiolino alla Juve, ma dall’Arabia l’Al Ahli fa sul serio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club saudita avrebbe pronto il maxi rilancio da 50 milioni per il Chelsea e per il giocatore come ingaggio per due anni (25 a stagione) per convincere le parti al trasferimento in Medio Oriente.

