La sfida per Alvaro Morata è appena iniziata. I principali club di Serie A, tra cui anche il Milan, sono interessati al centravanti dello spagnolo. In un calciomercato che cambia in poche ore, l’ex Juve potrebbe passare dall’essere promesso sposo della Roma a futuro marito dell’Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter oggi presenterà all’Atletico Madrid la prima offerta ufficiale per Alvaro Morata: offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni.

The post Morata Milan: l’Inter tenta il sorpasso, pronta l’offerta! ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG