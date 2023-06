Romelu Lukaku continua ad essere cercato dall’Al Hilal. Il club arabo mette i bastoni fra le ruote all’Inter anche per Koulibaly

L’Al Hilal rischia di diventare il nemico numero uno sul calciomercato per l’Inter, e non soltanto per Romelu Lukaku. Il club arabo aveva già fatto pervenire un’offerta faraonica al belga, ma adesso sarebbe pronta a tornare all’assalto dopo il no iniziale. A riportarlo è TMW.

L’#AlHilal farà una nuova proposta per Romelu Lukaku dopo che il belga ha rifiutato la prima offerta. Intanto dall’Arabia Saudita vogliono altri due giocatori del #ChelseaFC Proposte dalla SPL per Kalidou Koulibaly ed Edouard Mendy del #CFC@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/2IQVCmtubm — Marco Conterio (@marcoconterio) June 16, 2023

Oltre a Big Rom, l’idea è di attingere copiosamente dal Chelsea: gli arabi puntano anche Kalidou Koulibaly ed Edouard Mendy.

