Al Khelaifi sotto attacco: i tifosi del Psg chiedono le dimissioni dopo l’ultima sconfitta contro il Lorient

Non sono giorni facili quelli che stanno vivendo il Psg e Al Khelaifi dopo l’ultima, clamorosa sconfitta dei parigini contro il Lorient, vera e propria goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo di delusioni stagionali.

Da qui, come racconta Calciomercato.com, la protesta dei tifosi fuori dal Parco dei Principi per contestare il presidente con frasi anche dure: “Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?. Nessuno ti rispetta più, perché dovremmo?. La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza“.

