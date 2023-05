Manfredi (sindaco Napoli): «Da bambino tifavo Juve, ma non seguito molto il calcio». Le parole a sorpresa del primo cittadino

Il sindaco di Napoli, Manfredi, era un tifoso della Juve. A rivelarlo è stato lui stesso in una intervista a Sportitalia.

MANFREDI – «Da bambino ero tifoso della Juventus, ma non seguivo molto il calcio. L’emozione e l’amore che sto provando in questo momento per il Napoli sono incomparabili. Io sono il sindaco dei napoletani e mai come in questo momento sono tifoso del Napoli e vicino alla squadra. Ho il piacere e dovere di tifare Napoli e la città che rappresento».

