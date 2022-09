Al-Khelaifi sul nuovo formato della Champions: «Aumenta il numero di partite del 150%». Le parole del presidente del PSG

Nasser Al-Khelaifi ha parlato ai microfoni di Football Talks del formato della nuova Champions League. Ecco le parole del presidente del PSG:

«Il formato è un successo già prima della partenza, aumenta il numero di partite del 150%. La vendita dei diritti tv a livello globale lo dimostra. I club più piccoli possono sognare di arrivare in Champions League. Nessun club è nato grande, lo è solo diventato e proprio per questo non possono esistere gruppi chiusi».

