Il Milan batte il Bruges e riscatta le due sconfitte incassate contro Liverpool e Leverkusen. E’ stata senza dubbio la notte di Fonseca che assume sempre più il controllo della squadra forte delle sue idee che si rivelano vincenti sul campo.

Tra le note liete di serata stona quella legata a Rafa Leao. Il portoghese non convince per nulla e senza di lui la squadra vince. Un messaggio forte che impone una riflessione decisamente importante e profonda nel portoghese che dovrebbe porsi una domanda.

Una prestazione sottotono

Nonostante alcune accelerazioni lungo la fascia sinistra, l’incapacità di Leao di portare a casa risultati concreti è stata evidente. La mancanza di gol e l’impatto limitato sulle dinamiche di gioco hanno sottolineato un periodo di forma non ottimale per l’attaccante, che da inizio stagione ha messo a segno solamente una rete in campionato e continua a restare a secco in Champions League. Dopo essere stato sostituito, Leao ha fatto ritorno in panchina in silenzio, senza interagire con compagni o staff. La sua uscita dal campo, priva delle consuete espressioni di squadra, seguita dall’immediato rientro negli spogliatoi al fischio finale, ritrae un giocatore in cerca di riposte personali. Il messaggio postato su Instagram subito dopo la partita “God knows how my heart is pure” (Dio sa quanto è puro il mio cuore) , un tentativo di comunicazione emotiva, forse un appello alla comprensione in un momento di criticità.

Al Milan c’è vita senza Leao

Fabio Ravezzani ha parlato dell’ultima prestazione del Milan e più in particolare di quella di Rafa Leao. Il giornalista ha affermato che “il Milan vince 3-1, ma aveva iniziato in maniera disastrosa, poi faticosamente si riprende, subisce il pareggio ed esce Leao tra la perplessità generale. Fonseca tatticamente ha sbagliato partita, ma ha avuto un’idea geniale: togliere Leao che stava scemando e che era il colpevole del gol del pareggio. E succede una cosa fantastica secondo me, al Milan c’è vita senza Leao. Ora non è più intoccabile visto che le alternative sono di alto livello. Leao che non sorride, quasi non esulta sui gol è il vero problema della stagione del Milan. Rischia di restare così cioè un giocatore di fiammate, ma con cui fai fatica a vincere. Leao dovrebbe farsi una domanda: se viene tolto, se i tifosi mugugnano, dovrebbe cerare la svolta per essere leader”.

Leao, è il momento di reagire

Fonseca non lo ha bocciato, anzi. Crede fermamente possa essere un valore aggiunto per questa squadra ma occorre il giocatore esca dal suo cono d’ombra e torni a essere quel leader tecnico che tante volte ha trascinato il Milan fuori dalle sabbie mobili, fino al raggiungimento dello scudetto nella stagione 2022.

