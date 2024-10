Francesco Camarda ha vissuto una notte speciale, quasi alla Van Basten. Dietro gli elogi e le emozioni però ci cela però un grande pericolo.

Il Milan batte il Bruges e riscatta le due sconfitte incassate contro Liverpool e Leverkusen. E’ stata senza dubbio la notte di Fonseca che assume sempre più il controllo della squadra forte delle sue idee che si rivelano vincenti sul campo.

E’ stata anche la notte di Camarda, seppur “rovinata” dalla chiamata del VAR che gli ha cancellato la gioia del primo europeo con la maglia del Milan. Notte di festa in stile Van Basten che però, qualcuno ammonisce, potrebbe tramutarsi in problema.

Un debutto storico

A soli 16 anni e 226 giorni, Camarda ha infranto il record diventando l’esordiente italiano più giovane a partecipare alla Champions League. Un traguardo che, indipendentemente dal risultato del match, segna una pietra miliare nel suo percorso calcistico e nel panorama del calcio italiano. La sua entrata in campo, salutata dall’entusiasmo del pubblico di San Siro, ha dimostrato il forte legame che si è già creato tra il giovane calciatore e la tifoseria milanista. Il nome di Camarda riecheggiato dallo speaker ha suscitato un’ovazione che ha accompagnato ogni suo movimento in campo, celebrando non solo un talento emergente ma anche la passione e l’orgoglio di un club che guarda al futuro.

Dal paragone con Van Basten al pericolo

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato della notte da sogni vissuta da Francesco Camarda. Nello specifico il giornalista ha affermato che “hanno accolto il suo ingresso nel finale come se si trattasse del ritorno di Marco van Basten in attività”. Ha poi aggiunto che il giovane Camarda è “una pepita d’oro da seguire con grande interesse ma senza accelerare né lo sviluppo fisico e nemmeno la crescita tecnica”. Poi avverte il Milan di un possibile pericolo affermando che “sarebbe un tragico errore immaginare sia già pronto per la Serie A come, erroneamente, ha dichiarato il presidente Gravina”.

Francesco Camarda

Il percorso di Camarda

Il monito di Franco Ordine è senza dubbio pertinente e dotato di fondamento considerando la giovane età del giocatore. Il Milan però ha chiarito agli albori della stagione, per bocca di Ibra in persona, che il percorso di crescita del giovane Camarda sarà graduale avendo come unico obiettivo la formazione ottimale di un talento in erba.

