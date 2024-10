Il Milan pensa già al prossimo mercato di gennaio. Nel mirino c’è Giacomo Raspadori, contatti con il Napoli che ha fissato il prezzo.

Nel panorama calcistico attuale, il Milan sembra orientato a consolidare la propria rosa con un acquisto mirato per il reparto offensivo. La squadra rossonera, guidata dal tecnico Fonseca, si trova di fronte alla necessità di rafforzarsi a fronte di alcuni problemi fisici che hanno colpito parte dell’attacco.

In tal contesto, il Milan legittimamente inizia a guardarsi attorno, per aggiungere un nuovo tassello magari già a gennaio. Nelle ultime ore è emerso un nome senza dubbio clamoroso ma dal sicuro talento tecnico.

Focus sul rinforzo in attacco

La dirigenza del Milan è attivamente alla ricerca di una soluzione per potenziare l’attacco. Nonostante la presenza di Alvaro Morata, gli infortuni di Timo Abraham e Luka Jovic hanno limitato le opzioni offensive a disposizione di Fonseca. Questa situazione ha reso pressante la necessità di trovare un rinforzo adeguato, capace non solo di integrarsi ma anche di apportare una significativa contribuzione alla fase realizzativa della squadra.

Raspadori nel mirino

Giacomo Raspadori, attaccante attualmente sotto i colori del Napoli, è il giocatore che secondo recenti indiscrezioni potrebbe fare al caso del Milan. L’interesse rossonero per Raspadori – scrive La Repubblica – non è casuale: l’attaccante, infatti, ha già dimostrato in più occasioni le sue qualità tecniche e la sua versatilità, potendo agire sia come prima sia come seconda punta. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto al progetto tecnico di Fonseca, che cerca un elemento da affiancare a Morata nel reparto avanzato. L’operazione Raspadori, tuttavia, non si presenta semplice. La dirigenza del Napoli, rappresentata in figura da Conte, sembra infatti orientata a mantenere stabile la rosa almeno fino alla fine della stagione corrente, riluttante a cedere giocatori chiave durante la sessione invernale del calciomercato. Nonostante questa postura, si vocifera che un’offerta adeguatamente convincente, nell’ordine dei 30 milioni di euro, potrebbe ammorbidire la posizione dei partenopei, aprendo così le porte a una possibile trattativa.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

L’impatto dell’affare Raspadori

L’ipotesi Raspadori si pone dunque come una delle traiettorie possibili per il Milan in vista della prossima sessione di mercato. La capacità della dirigenza rossonera di intraprendere negoziati efficaci con il Napoli sarà determinante per l’eventuale buon esito dell’operazione. Al di là degli aspetti strettamente tecnici e tattici, un’eventuale intesa su Raspadori rappresenterebbe un interessante colpo di mercato, capace di influire positivamente sugli equilibri offensivi della squadra e di offrire a Fonseca un’opzione aggiuntiva e qualitativamente valida per l’attacco. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare una via d’accordo o se il Milan dovrà orientarsi verso altre opzioni per il proprio rinforzo invernale.

