Fonseca è sempre più al comando del Milan, pochi dubbi sulla sua leadership ormai. Ecco le due mosse decisive con il benestare di Ibra.

E’ sempre più il Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sta smentendo anche i più scettici grazie ad una personalità davvero invidiabile. Le sue scelte pagano sul campo, le sue idee sono forti ma incredibilmente vincenti.

Fonseca sta conquistando davvero tutti, in primis i giocatori. Due mosse in particolare gli hanno spianato la strada verso lo scettro del Milan, l’avallo di Ibrahimovic è stata la spinta in più che occorreva per dar ancor più autorevolezza al mister.

Un futuro da scrivere

L’attuale Milan di Fonseca si avvicina sempre più a un livello di competitività tale da puntare allo scudetto, obiettivo dichiarato del tecnico. Certo, occorre fare ancora molta strada e rivedere alcuni dettagli per poter definire l’opera del mister “perfetta” ma il risultato ottenuto contro il Bruges e la resilienza dimostrata, segnalano un punto di svolta. Johan Reijnders nel post-partita ha sottolineato l’importanza del concetto di squadra, dimostrando che si può essere leader in diversi modi, ma senza mai perdere di vista l’unità e lo spirito collettivo. Il cammino è tracciato e la direzione appare senza dubbio quella corretta.

Le due mosse vincenti di Fonseca

La partita contro il Bruges è stata un concentrato di emozioni per il Milan, che nei primi 20 minuti ha mostrato i soliti problemi di disordine tattico, un pressing quasi inesistente e le consuete amnesie difensive. Solo l’intervento decisivo di Maignan ha impedito agli avversari di andare a segno. Contro ogni aspettativa, è stato un gol di Pulisic a dare la spinta per il riscatto, nonostante la rimonta del Bruges all’1-1. Sono state le mosse a sorpresa di Fonseca, accolti da fischi dallo stadio, a cambiare le sorti del match: l’ingresso di Okafor e Chukwueze ha conferito energia e intensità ai rossoneri, culminando in due assist vincenti. La fiducia che Zlatan Ibrahimovic ripone in lui non è un dettaglio minore, sottolineando il miglioramento e l’equilibrio crescente della squadra. L’elogio di Ibrahimovic pre-partita non è passato inosservato, enfatizzando l’importanza della stabilità e del lavoro svolto, nonostante gli errori che sono costati caro in passato.

Zlatan Ibrahimović

Un nuovo Milan

E’ un Milan diverso, capace di guardare al futuro senza l’obbligo limitante di puntare sui singoli per arrivare alla vittoria. Ovvio che il talento individuale è caratteristica imprescindibile per raggiungere ogni tipo di risultato sportivo ma, cosa che più conta, ora si vede nettamente una visione di squadra in cui più elementi sono protagonisti. E’ senza dubbio questa una delle vittorie di Fonseca.

