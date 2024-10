Proseguono le “discussioni” in merito al nuovo stadio del Milan. Il Comune di San Donato vuole vederci chiaro e chiede un’incontro.

Oltre ai temi squisitamente di campo, al Milan c’è anche un’altra questione che interessa e non poco i vertici di Via Aldo Rossi: il nuovo impianto sportivo. Proprio ieri c’è stato un incontro tra RedBird, Oaktree e il Sindaco Sala per approfondire la materia in questione.

A tale incontro hanno fatto poi seguito le parole del Presidente Scaroni che hanno suscitato perplessità nel Comune di San Donato che ora vuole vederci chiaro nella faccenda. Un nuovo incontro tra le parti si rende quindi indispensabile.

Le dichiarazioni del Presidente Scaroni sul nuovo stadio

Il Presidente del Milan Scaroni è intervenuto ieri sera in diretta su Sky e, tra i temi affrontati, il più importante ha riguardato il nuovo stadio. In particolare ha affermato che “l’incontro avuto con il Sindaco Sala è andato molto bene, abbiamo superato il problema che ci poneva da mesi della conservazione del secondo anello di San Siro. Possiamo costruire un nuovo stadio qui nella zona di San Siro, conservando nell’edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo oggi, il secondo anello. Un incontro molto positivo che ci ha avvicinato a considerare la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come un’ipotesi da prendere in considerazione”.

San Donato vuole vederci chiaro e “convoca” il Milan

Il Comune di San Donato è rimasta spiazzata dalla cosa, al punto da emettere una nota che recita testualmente: “A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, il Sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società al fine di giungere ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini. Coerentemente con gli impegni assunti di tenere aggiornati i cittadini su tutte le fasi del percorso del progetto stadio, a seguito dell’incontro il Sindaco aggiornerà sull’esito della riunione e sui contenuti emersi”.

Nella foto: il presidente Paolo Scaroni

La strategia del Milan

La volontà del Milan è chiara da tempo: avere un proprio stadio di proprietà. Quest’ultimo infatti rappresenta un tassello strategico fondamentale per aumentare il volume e l’importanza del brand Milan, capitalizzando al massimo le risorse economiche per offrire maggiori risorse da riversare sull’aspetto sportivo, costituito da nuovi acquisti sul mercato e monte ingaggi. Da quanto sta emergendo è evidente che dovremmo aspettarci nuovi capitoli in merito al tema stadio, con l’augurio che una soluzione definitiva possa emergere quanto prima.

