Un nuovo top player per il Milan. E’ lui con i suoi numeri a svettare in ogni classifica, un valore aggiunto che può far volare Fonseca.

Il Milan vince, ancora, e da seguito al successo in campionato contro l’Udinese. Fonseca è sempre più “padrone” della sua nuova creatura che ora promette davvero di poter spiccare il volo e regalare emozioni impareggiabili ai tifosi.

Tra le belle notizie arriva anche quella relativa al nuovo top player dei rossoneri. Nessuno come lui in Serie A nel 2024, numeri che lo proiettano come vero e autentico acquisto dell’anno e non solo.

Dai fischi agli applausi

Ha convinto proprio tutti Paulo Fonseca, anche i più scettici. Missione non facile che il mister però ha centrato grazie a idee e carattere da vendere. Il portoghese sta inanellando successi che lo stanno proiettando ad essere l’uomo giusto al posto giusto. Nessun timore reverenziale al cospetto di talenti del calibro di Leao, giusto per fare un nome, e autorevolezza per portare avanti le proprie idee. E se i risultati sono quelli che stiamo ammirando, ben venga questo “cambio di gerarchie” al Milan e questo nuovo concetto di squadra che sta portando successi, gol e bel gioco a grappolo.

Nessuno come lui nel 2024: ecco il top player rossonero

Indossa la maglia numero uno, viene dall’America e con le strisce rossonere addosso sta facendo vedere le stelle agli avversari e ai propri tifosi invece le sta facendo sognare. Si chiama Christian Pulisic, il classe 1998 ex Chelsea sta inanellando numeri e statistiche da top player consumato. In questo anno solare è per rendimento il migliore della Serie A per distacco, tanto da meritare una menzione d’onore da Opta, il noto sito di analisi statistiche sportive. In particolare evidenzia che l’americano è il giocatore che “ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist”.

Christian Pulisic

Pulisic al centro del progetto rossonero

Pulisic è sempre più al centro del progetto rossonero, l’americano risulta essere sempre più un leader tecnico in questa rosa. Non è un caso infatti che Fonseca abbia individuato in lui l’ago della bilancia del proprio gioco offensivo, ponendolo anche in un nuovo ruolo, da trequartista, per poter sprigionare tutto il suo repertorio da primo della classe e fungere come valore aggiunto per la squadra.

24 – Christian #Pulisic è il giocatore della #SerieA che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist. Scatenato.#MilanBrugge — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2024

