“Al Milan dura meno di un gatto in tangenziale”, volano parole di fuoco su Milanello: l’accusa è fortissima, è polemica

“Al Milan dura meno di un gatto in tangenziale”, volano parole di fuoco su Milanello. L’accusa che sta generando polemiche.

Sono ore davvero cruciali per il futuro del Milan, che, a pochi giorni dal rientro dopo la sosta delle Nazionali, sta sbrogliando gli ultimi nodi per un futuro molto diverso dalla realtà attuale. Carlo Pellegatti ha “annunciato” il nome del prossimo allenatore del Milan, aggiungendo un retroscena davvero curioso che potrebbe spiegare il suo imminente arrivo in rossonero. La notizia sta già facendo il giro della piazza, con i tifosi che si preparano a reagire a una possibile svolta decisiva per il club. Il cambiamento potrebbe essere imminente, segnando l’inizio di una nuova era per il Milan.

Il nuovo allenatore e la voce da Londra che fa sognare i tifosi

Le scelte in casa Milan non riguarderanno però solo il nuovo allenatore. Circola già una voce, proveniente da Londra, che la squadra mercato rossonera, con Paratici in testa, potrebbe volgere il proprio sguardo in Premier League per portarsi a casa un super colpo da 50 milioni. Insomma, altro che ridimensionamento per il Milan, che sembra pronto a fare un grande salto sul mercato. Eppure, nonostante le grandi novità in arrivo, una nube polemica si abbatte su Milanello, alimentata dalle incertezze su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club. La tensione cresce, con tanti interrogativi ancora aperti.

“Al Milan dura meno di un gatto in tangenziale”, volano parole di fuoco su Milanello

Stefano Carina, intervenuto a Radio Radio, ha commentato la possibile scelta di Fabregas come nuovo allenatore del Milan con parole decisamente forti, che potrebbero risultare poco rispettose. In particolare, ha affermato: “In un mondo ideale, Fabregas potrebbe essere perfetto per il Milan. Ma la realtà è che secondo me attualmente durerebbe meno di un gatto in tangenziale”. Una dichiarazione provocatoria che solleva dubbi sulla capacità dell’ex calciatore di adattarsi a una realtà così esigente come quella del Milan, alimentando ulteriormente il dibattito sul suo possibile approdo alla guida della squadra.

Leggi l’articolo completo “Al Milan dura meno di un gatto in tangenziale”, volano parole di fuoco su Milanello: l’accusa è fortissima, è polemica, su Notizie Milan.