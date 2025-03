“Scambio” folle con Maignan, e non c’entra Donnarumma: il Milan ci sta pensando davvero, tifosi increduli

“Scambio” folle con Maignan, e non c’entra Donnarumma. Il Milan potrebbe farci molto più di un pensierino, lasciando i tifosi stupiti.

La sosta per le Nazionali è stata quanto mai decisiva per il Milan, che ha approfittato di questo periodo per pianificare il futuro. Furlani, come vi abbiamo testimoniato nei giorni scorsi, era al lavoro per chiudere importanti trattative che avrebbero costruito il Milan della prossima stagione e dei prossimi anni. Carlo Pellegatti ha rivelato il piano che l’amministratore delegato rossonero teneva riservato, “annunciando” il nuovo allenatore del Milan con tanto di retroscena che ha già scatenato l’entusiasmo tra i tifosi. Le indiscrezioni sembrano essere sempre più concrete, e la piazza rossonera è in fibrillazione per capire se questo sarà davvero il cambiamento tanto atteso.

Non solo, perché in casa Milan l’affare è doppio. C’è ormai la data ufficiale dell’arrivo del nuovo allenatore in rossonero, con Furlani in prima linea come principale sponsor di questa scelta. Ma il mercato è un richiamo troppo grosso da ignorare, e Furlani è già al lavoro anche su questo fronte. Si vocifera di uno “scambio” che coinvolgerebbe Maignan, una trattativa che avrebbe senza dubbio del clamoroso e che lascerebbe i tifosi di stucco. Se confermato, questo colpo di mercato potrebbe segnare un altro capitolo importante nel rinnovamento della squadra rossonera.

“Scambio” folle con Maignan, e non c’entra Donnarumma

Nella ricerca di rinforzi, il Milan si è spesso rivolto al campionato inglese, identificando giocatori che, nonostante non abbiano brillato in Premier League, potrebbero rappresentare delle vere e proprie rivelazioni una volta approdati in Serie A. Tra questi, spicca il nome di Andre Onana, portiere camerunense in forza al Manchester United ma con un passato all’Inter. Non avendo riscontrato il successo sperato a Old Trafford, Onana si candida come possibile nuova pedina per il Milan, anche se ciò comporterebbe un adeguamento del suo ingaggio alle politiche economiche rossonere. Il Milan si trova a valutare attentamente anche la situazione legata al proprio estremo difensore, Mike Maignan, il cui futuro appare incerto. Malgrado fossero iniziate le trattative per il rinnovo del contratto, le prestazioni non sempre convincenti e i successivi ragionamenti sul suo impiego hanno portato a riconsiderare la sua permanenza. Con l’interesse del Psg che sembra concretizzarsi, il club milanese potrebbe vedersi costretto a cercare un sostituto affidabile tra cui Onana emerge come candidato principale.

