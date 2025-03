“Il Milan lo ha mandato via”, la decisione del Club fa rumore: l’errore è fatto, l’accusa alla società è fortissima

“Il Milan lo ha mandato via”, la decisione del Club fa rumore. Le parole sono forti e l’accusa alla società è davvero fortissima.

Le ultime ore in casa Milan sono state senza dubbio caldissime. Carlo Pellegatti ha rivelato il piano che l’amministratore delegato rossonero teneva riservato, “annunciando” il nuovo allenatore del Milan con tanto di retroscena che sta già facendo impazzire la piazza rossonera. Ma non solo, perché le voci si rincorrono ed emergono nuove indiscrezioni fortissime che alimentano ulteriormente l’attesa. Il futuro del club sembra essere in fermento, con colpi di scena in arrivo e trattative che potrebbero cambiare il volto della squadra per la prossima stagione. La curiosità tra i tifosi cresce ogni ora di più.

Uno “scambio” folle con Maignan e l’accusa durissima al Milan

Sul fronte mercato gira infatti una voce davvero forte, fortissima. Il Milan potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di uno “scambio” clamoroso con Maignan. Una mossa che certamente scatenerebbe l’ira dei tifosi, che nel numero uno francese vedono uno degli ultimi baluardi di un Milan vincente. A rendere ancora più calda l’atmosfera attorno al club, arrivano anche le parole di un grande ex rossonero, che ha ribadito con forza il grande errore commesso dal Milan nel recente passato. Un’esplosiva combinazione di voci di mercato e dichiarazioni che tiene tutti con il fiato sospeso.

“Il Milan lo ha mandato via”, la decisione del Club fa rumore

Leonardo Nascimento De Araujo, in un’intervista per il QS, ha parlato dell’assenza di milanismo nel Milan, sollevando un tema che sta facendo molto discutere. Ha affermato: “Serve più milanismo? Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz’anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato”. Le sue parole pungenti hanno sollevato il dibattito sul presente e sul futuro del club rossonero, mettendo in luce una mancanza di identità che, secondo l’ex giocatore, sta indebolendo il legame tra squadra e tifosi.

