“No secco” al Milan, il sogno sfuma a un “centimetro” dal traguardo: in fumo il colpo della svolta rossonera

“No secco” al Milan, il sogno sfuma a un “centimetro” dal traguardo. Il colpo della possibile svolta rossonera non avverrà.

Ancora pochi giorni e la stagione rossonera ripartirà, da Napoli, in una trasferta che si annuncia davvero complicata e dall’alta posta in palio. I temi del mercato sono stati più vivi che mai in queste giornate e potrebbero accendersi del tutto nelle prossime settimane. La voce di un possibile “scambio” con Maignan a fine stagione sta già dividendo la piazza, scatenando reazioni di forte polemica tra i tifosi. Se da un lato c’è chi vede questa mossa come una possibilità interessante per il futuro, dall’altro la preoccupazione di perdere uno dei pilastri della squadra è palpabile. Il dibattito è acceso e l’incertezza regna sovrana.

L’annuncio di Pellegatti e un no al Milan che fa male

Come detto, questa pausa è stata quanto mai propedeutica per il Milan, e Furlani in particolare, per gettare le basi per la rivoluzione estiva di cui si parla ormai da tempo. Carlo Pellegatti ha rivelato il piano che l’amministratore delegato rossonero teneva riservato, “annunciando” il nuovo allenatore del Milan con tanto di retroscena pronto a far impazzire la piazza rossonera. Tornando però al mercato, arriva una notizia dalla Spagna che spegne quasi totalmente ogni sogno o speranza per un colpo che avrebbe acceso di passione la piazza rossonera. La speranza di un acquisto clamoroso, che sembrava essere alla portata, sembra ora allontanarsi, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e molte domande in sospeso su come si muoverà realmente il club.

“No secco” al Milan, il sogno sfuma a un “centimetro” dal traguardo

Le speranze del Milan di assicurarsi le prestazioni di Arda Guler per la prossima stagione si sono definitivamente svanite. Il giovane talento turco, classe 2005, ha espresso in un’intervista a ‘Marca’ il suo desiderio di continuare la sua carriera al Real Madrid. Guler non ha lasciato spazio a interpretazioni, affermando di aver creduto nel progetto sportivo propostogli dalla squadra madrilena e di essere pronto a lottare per affermarsi definitivamente all’interno del club. Guler ha sottolineato il suo impegno e la sua dedizione al Real Madrid, dimostrando una maturità e una lucidità notevole per la sua giovane età. Il calciatore ha anche menzionato di aver acquistato una casa a Madrid, segno tangibile del suo desiderio di radicarsi nella capitale spagnola e di credere fermamente nel suo percorso con i Blancos. Questa scelta rappresenta un chiaro segnale della sua intenzione di non solo rimanere, ma diventare una figura centrale nella rosa del Real Madrid.

Leggi l’articolo completo “No secco” al Milan, il sogno sfuma a un “centimetro” dal traguardo: in fumo il colpo della svolta rossonera, su Notizie Milan.