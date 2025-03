Il talento bianconero primo colpo del nuovo allenatore del Milan: affare record, è già scattata l’asta in Serie A

Il talento bianconero primo colpo del nuovo allenatore del Milan. Si parla di un affare a cifre record e di un’asta già avviata.

Le ultime ore in casa Milan potrebbero davvero lasciare il segno anche per il futuro. Nelle segrete stanze di Via Aldo Rossi, il profilo del nuovo allenatore rossonero sarebbe stato individuato con chiarezza, e a farne il nome è stato Carlo Pellegatti. Da questa scelta, ovviamente, si innescheranno altre decisioni a catena che influenzeranno il mercato, con un nome su tutti che già emerge con forza. L’attesa è alta, e ogni mossa sembra destinata a ridisegnare il futuro del club, portando con sé una serie di cambiamenti che potrebbero dare nuovo slancio al Milan nella prossima stagione.

Un’idea di “scambio” clamorosa e il talento bianconero nel mirino

Non solo entrate, ma anche uscite. La voce che circola nelle ultime ore promette di scatenare reazioni forti tra i tifosi, alimentando grande sconforto e delusione. Si parla infatti di un possibile “scambio” con Maignan a fine stagione, un affare che solleverebbe un malcontento diffuso tra i sostenitori rossoneri, che vedono nel portiere francese uno degli ultimi baluardi della squadra. Malumore che però potrebbe essere parzialmente colmato da quello che potrebbe essere il primo colpo del nuovo allenatore del Milan: il talento bianconero per cui sarebbe già partita una vera e propria asta in Serie A. Se l’affare dovesse concretizzarsi, potrebbe ridare slancio all’entusiasmo dei tifosi, cercando di bilanciare il possibile addio a Maignan.

Il talento bianconero primo colpo del nuovo allenatore del Milan

Di fronte alla necessità di rinforzare l’attacco, il Milan si confronta con la valutazione di mercato imposta dall’Udinese per Lucca. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘la Repubblica’, la richiesta economica da parte del club friulano si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma che non sembra scoraggiare del tutto la dirigenza milanista, pronta a valutare un investimento sostanziale per garantirsi il servizio del giovane attaccante. Nonostante l’interesse marcato del Milan, è da segnalare anche l’attenzione di altri club, tra cui il Napoli e l’Inter, pronti a inserirsi nella competizione per l’acquisto dell’attaccante.

