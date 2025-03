Fabregas pone il veto al Milan, il rossonero non si muove da Milanello: svolta incredibile e Milanello rivoluzionato

Fabregas pone il veto al Milan, il rossonero non si muove da Milanello. Con lo spagnolo in panchina le cose potrebbero cambiare.

La giornata di ieri è stata decisamente una di quelle che si ricorderanno al Milan. Cesc Fabregas è ormai il nome in pole per raccogliere l’eredità della panchina rossonera, lasciata vacante da Conceicao al termine della stagione. Con lui potrebbe arrivare anche il talento bianconero, per cui in Serie A è già scattata un’asta folle. Se queste trattative dovessero concretizzarsi, il Milan potrebbe segnare una svolta importante per il futuro, con l’ingresso di nuove figure in grado di rilanciare la squadra. L’attesa cresce, e la piazza rossonera è in fibrillazione per i prossimi sviluppi.

L’obiettivo da sogno dalla Premier e il veto di Fabregas

Con lo spagnolo in panchina, il toto-nomi sul mercato diventa caldissimo, e spunta un’ipotesi davvero forte e molto stimolante per i tifosi. Si parla infatti che il Milan sia seriamente intenzionato a mettere le mani sul talento della Premier, valutato 50 milioni. A dirlo è un’importante fonte londinese, che svela anche il piano rossonero. Ma intanto, lo spagnolo attualmente al Como sembra possa mettere il primo veto al Milan, opponendosi a una cessione che sembrava ormai scontata. Un intrigo di mercato che tiene in sospeso i tifosi, con il futuro della squadra che si gioca su più fronti.

Fabregas pone il veto al Milan, il rossonero non si muove da Milanello

La svolta decisiva per il futuro di Hernandez potrebbe arrivare – spiega Milanlive.it – dal cambio di allenatore. Cesc Fabregas, ex calciatore di fama mondiale, è salito agli onori della cronaca come principale candidato a prendere le redini del Milan dopo Sergio Conceicao. Fabregas, che aveva già mostrato interesse per Hernandez durante il suo periodo al Como, spingendo per un trasferimento da circa 40/50 milioni di euro, potrebbe essere la chiave per la permanenza del francese al Milan. La stima di Fabregas verso Hernandez potrebbe infatti rivelarsi decisiva, offrendo al giocatore la possibilità di rinnovare il proprio legame con il club in un momento cruciale della sua carriera.

Leggi l’articolo completo Fabregas pone il veto al Milan, il rossonero non si muove da Milanello: svolta incredibile e Milanello rivoluzionato, su Notizie Milan.