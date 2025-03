L’addio al Milan costa 25 milioni, big in vendita a Milanello: la “decisione” farà infuriare i tifosi

L’addio al Milan costa 25 milioni, big in vendita a Milanello. La possibile mossa del Club non farebbe piacere ai tifosi.

L’attesa per la ripresa del campionato è febbrile e il Milan si prepara ad affrontare una notte difficile a Napoli contro Conte. L’atmosfera sarà particolarmente intensa, con la squadra chiamata a confermare il proprio valore. Un infortunio rimediato in Nazionale mette a rischio la presenza di uno dei big di Conceicao, la cui condizione sarà valutata nelle prossime ore a Milanello. Nel frattempo, la società rossonera è al lavoro per costruire il futuro, con decisioni importanti che riguardano l’organigramma e il mercato estivo. Le scelte che verranno fatte potrebbero segnare un nuovo capitolo per il club.

Doppio colpo a firma Furlani e una doppia cessione che fa male

Nelle ultime ore, la direzione di Furlani sembra orientata verso due scelte decisive per il futuro del Milan: Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo e Cesc Fàbregas come allenatore. Due nomi di grande impatto che potrebbero segnare una svolta per il club. Tuttavia, sul mercato è emersa una voce clamorosa: un possibile “scambio folle” che coinvolgerebbe Maignan, un’idea che non sembra essere ben accolta dalla piazza rossonera. Inoltre, un altro big potrebbe essere messo in vendita, con il prezzo fissato a 25 milioni, alimentando ulteriori indiscrezioni sul futuro della squadra.

L’addio al Milan costa 25 milioni, big in vendita a Milanello

Il Milan – scrive Milanlive.it – ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo per la cessione di Tomori, una cifra che riflette le sue qualità ma anche un desiderio del club di rinnovare e forse indirizzare investimenti altrove. Tale valutazione mette a disposizione di Tomori l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti, con la Premier League che si profila come destinazione più probabile. Un ritorno in Inghilterra, oltre a offrirgli maggiori chance di visibilità, potrebbe favorire la sua riconvocazione nella nazionale maggiore, un obiettivo che Tomori non ha mai nascosto di ambire.

Leggi l’articolo completo L’addio al Milan costa 25 milioni, big in vendita a Milanello: la “decisione” farà infuriare i tifosi, su Notizie Milan.