Non firma più per il Milan, terremoto a Milanello: dall’accordo fatto all’addio “annunciato”, svolta clamorosa in arrivo

Non firma più per il Milan, terremoto a Milanello. Sembrava tutto fatto, solo da ufficializzare e ora potrebbe saltare tutto.

In un momento cruciale di stagione, il Milan si trova a dover gestire non solo le impegnative sfide sportive sul campo ma anche delicate trattative fuori, con diverse dinamiche contrattuali al centro dell’attenzione. La squadra, guidata dal tecnico Sergio Conceicao, mira a riconquistare uno spazio nell’elite europea tramite la Champions League, a dispetto di un divario di sei punti da colmare per il quarto posto. Al rientro dalla sosta il Milan se la vedrà a Napoli, con uno dei migliori della rosa rossonera a rischio forfait per infortunio. Intanto, la direzione sportiva è già proiettata verso possibili rivoluzioni nella configurazione della squadra.

La nascita del nuovo Milan e l’annuncio di Pellegatti

Al termine dell’attuale stagione calcistica, il club rossonero si prepara a un possibile cambio di scenario, con Giorgio Furlani confermato al timone dell’area sportiva. L’incertezza riguarda invece altri ruoli chiave come quello di Zlatan Ibrahimovic e Moncada, con il Milan che si appresta a scegliere un nuovo direttore sportivo il quale avrà il compito di delineare le strategie future, inclusa la scelta dell’allenatore e le mosse sul mercato dei trasferimenti. Proprio nelle ultime ore sembra essere arrivata una svolta decisiva per la scelta del nuovo allenatore che, Carlo Pellegatti, ha “annunciato” rivelando anche un retroscena davvero molto forte.

La questione del rinnovo contrattuale di Mike Maignan rappresenta attualmente uno dei punti più spinosi per la dirigenza milanista. Nonostante un accordo verbalmente raggiunto per il prolungamento fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno e uno stipendio annuo di 5,5 milioni di euro (il massimo consentito dal club), il recente calo di rendimento del portiere francese ha spinto a ulteriori riflessioni. Maignan, dopo aver attraversato un periodo di forma incerta, ha mostrato segnali di ripresa durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, giocando un ruolo chiave nella qualificazione della Francia in Nations League. Questo cambiamento potrebbe riacceso le speranze per un esito positivo della trattativa.

