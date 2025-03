Allarme Milan: infortunio in nazionale, rischio forfait per Napoli?

La Nations League castiga il Milan, rischio forfait per un big in vista della trasferta partenopea.

Il Milan a Napoli dovrebbe, idealmente e vedendo la classifica, vincere. A inizio campionato una frase del genere non avrebbe fatto scalpore, invece attualmente vincere a Napoli sembra un’impresa impossibile. Per l’allenatore la situazione sembra a dir poco critica, con la società che si sarebbe fatta sentire negli ultimi giorni, e non per un semplice saluto. La situazione tremolante in panchina potrebbe condizionare la squadra, nonostante le due vittorie di fila.

Gimenez: botta o infortunio?

Non sembrerebbe essere niente di grave, ma vanno fatti accertamenti prima di poterlo stabilire con sicurezza. Durante la finale di Nations League il bebote ha accusato un problema fisico al punto di dover uscire dal campo nei minuti finali. Non è ancora chiara l’entità del problema che sarà verificata nei prossimi giorni. Il Milan lo aspetta a Milanello per fare degli esami ma è probabile che li possa fare anche in Messico prima del rientro in Italia. La situazione è da monitorare e il Milan sembra essere molto preoccupato. Infatti, è da capire se Gimenez sarà disponibile contro il Napoli

Napoli proibitiva senza il bebote?

Nonostante i due gol segnati nelle prime partite Gimenez non ha avuto dei numeri eccezionali al Milan. Tifosi e società sembrano però essere fiduciosi nel bomber messicano e anche l’allenatore sembrerebbe averne, dato che lo schiera spesso e volentieri titolare. La partita contro il Napoli sembrava proibitiva già in partenza e senza Santiago Gimenez l’impresa in terra partenopea sembra ancora più ardua.

