Calciomercato Milan, che occasione! Il Manchester lo scarica, Furlani può preparare l’offerta

Il Milan è alla ricerca di rinforzi di qualità in Inghilterra e ha messo nel mirino un giocatore in uscita dal Manchester United: un’occasione da non perdere per puntellare la rosa rossonera.

Con la stagione 2024-25 ancora in pieno svolgimento, il Milan sta già pianificando il mercato estivo, un passaggio fondamentale per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni rossonere. La dirigenza, sotto la guida di Giorgio Furlani, è impegnata a definire le figure chiave del prossimo progetto: un nuovo direttore sportivo e un allenatore capaci di dare una svolta. Tra i nomi circolati per il ruolo di ds c’è Fabio Paratici, mentre per la panchina si valutano profili come Massimiliano Allegri o Cesc Fabregas. Gerry Cardinale, patron del club, punta a un rinnovamento che consolidi il Milan come protagonista in Italia e in Europa, colmando le lacune emerse in una rosa comunque competitiva.

André Onana, un portiere per il dopo-Maignan?

In questo scenario di cambiamenti, André Onana si candida come possibile colpo per la porta del Milan. Il portiere camerunese, attualmente al Manchester United dopo l’esperienza all’Inter, è un nome che piace per la sua abilità con i piedi e la personalità tra i pali, caratteristiche ideali per un calcio moderno. Nonostante Mike Maignan resti una colonna del Milan, il futuro del francese potrebbe essere in bilico, con rumors di interessamenti da top club europei. Onana, che conosce bene la Serie A, rappresenterebbe un sostituto di lusso o addirittura un’alternativa per alzare la competizione interna, portando esperienza internazionale e un profilo già testato con successo in Italia.

Trattative e scenari: Onana verso il ritorno in Serie A?

L’approdo di André Onana al Milan dipenderà da vari elementi: la volontà del giocatore di tornare in Italia, le richieste economiche del Manchester United e le scelte strategiche del nuovo staff tecnico. Il suo cartellino potrebbe aggirarsi sui 20-25 milioni di euro, un investimento importante ma fattibile per un club come il Milan. La trattativa prenderebbe corpo soprattutto se Maignan dovesse partire, ma anche in caso contrario Onana potrebbe essere un’opzione per rafforzare la rosa. Un suo ritorno a Milano, sponda rossonera, accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi, sognando una difesa impenetrabile per la stagione 2025-26.

