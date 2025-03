Sandro Tonali può tornare: le ultime novità scaldano il cuore dei tifosi

Realtà o suggestione? Nel mercato estivo fra i supercolpi ci sarà anche Sandro Tonali?

Il Milan il prossimo anno dovrà assolutamente riscattare il fallimento della stagione che sta andando a concludersi. Finire fuori dalla zona valevole per la qualificazione alle coppe europee sarebbe uno smacco troppo grande, che necessiterebbe di essere archiviato subito con una stagione scintillante. Mentre per Conceiçao si delinea un futuro ben preciso e già comunicatogli dalla società, la stessa dirigenza sta valutando i colpi da effettuare nel calciomercato, fra cui ci sarebbe un certo Sandro Tonali.

Può tornare l’idolo dei milanisti?

Fra gli uomini dei sogni della dirigenza rossonera c’è sicuramente Tonali, che non ha mai nascosto la sua fede milanista e che al Milan ha sempre giocato complessivamente bene. Tonli è entrato anche nel cuore dei tifosi, perché si sa, se prima di vestire la maglia della mia squadra eri già un tifoso della mia stessa squadra perdonarti un errore è sicuramente più facile. Inoltre va detto, come accennato prima, che Tonali è stato uno dei pilastri del Milan nei suoi anni in rossonero.

Tonali-Milan: quante possibilità ci sono?

Per quanto possa essere bello per un tifoso del Milan sognare il ritorno in rossonero di Tonali, ad oggi è una vera utopia. Ibrahimovic se lo porterebbe in braccio da Newcastle a Milano, ma va detto che fra Tonali e Newcastle si è sviluppato un rapporto molto particolare. La città del nord dell’Inghilterra ha aspettato per lungo tempo il rientro del centrocampista dalla squalifica, tutelando il ragazzo il più possibile. Vedendolo giocare quest’anno sembrerebbe non essersi mai fermato ma oggi più che mai sembra che le voci uscite al suo arrivo oltremanica siano infondate: Tonali a Newcastle sta benissimo.

