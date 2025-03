Milan News – Il possibile erede di Leao oggi vale 100 milioni

Milan: Leao, stella in bilico. Furlani e Moncada di fronte al dilemma: blindare il talento o cedere per rinforzare l’attacco nel cruciale 2025.

Il Milan si trova di fronte a un momento cruciale per il suo attacco. Rafael Leao, stella portoghese e simbolo del rilancio rossonero, è al centro di voci di mercato che potrebbero ridefinire le strategie del club. Con un contratto in scadenza nel 2028, ma prestazioni altalenanti nell’ultima stagione, la sua permanenza a Milano non è più scontata. La dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, deve decidere se blindare il talento di Almada o cogliere l’opportunità di una cessione importante, reinvestendo i proventi per rinforzare la rosa. Il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta, con il Milan chiamato a bilanciare ambizioni sportive e necessità economiche.

I club in corsa per Leao

Leao non manca di estimatori oltre confine. Il Manchester City, allenato da Pep Guardiola, vede in lui un profilo ideale per potenziare l’attacco, soprattutto dopo le difficoltà di alcuni elementi della rosa. Anche il Barcellona, in cerca di un esterno di qualità dopo il mancato arrivo di Nico Williams, ha messo gli occhi sul numero 10 rossonero, con una valutazione che potrebbe superare gli 80 milioni di euro. Non da meno il Manchester United, che considera Leao una pedina chiave per il rilancio in Premier League. Questi club, con le loro offerte allettanti, rappresentano una minaccia concreta per il Milan, che potrebbe cedere di fronte a una proposta irrinunciabile, soprattutto se il giocatore manifestasse la volontà di cambiare aria.

Jack Grealish, l’erede designato

In caso di addio di Leao, il Milan avrebbe già individuato un possibile sostituto: Jack Grealish. L’inglese, attualmente al Manchester City, non ha brillato come ci si aspettava dopo il trasferimento record da 117 milioni dall’Aston Villa. Con un ruolo marginale sotto Guardiola, Grealish potrebbe rilanciarsi in Serie A. Il Milan, secondo indiscrezioni, punta a un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 50 milioni, un’operazione che unirebbe talento ed esperienza. Classe 1995, Grealish porterebbe creatività e dribbling, caratteristiche ideali per raccogliere l’eredità di Leao e dare nuova linfa all’attacco rossonero.

