Milan gelato dalle dichiarazioni del giocatore: sfuma un obbiettivo importante?

Ormai è risaputo che il Milan necessiti di fare un grande mercato il prossimo anno. La stagione che sta andando a concludersi potrà concedere ben poche soddisfazioni ai rossoneri, oltre ad una vittoria della Coppa Italia che sembra comunque difficile. Sembra che a Conceiçao sia stato già comunicato il suo futuro da parte della società. Mentre sembrerebbe definitivamente sfumato quello che sarebbe potuto diventare il colpo da 90 del mercato rossonero.

Arda Guler e le sue dichiarazioni dopo la vittoria della Turchia

“Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione, e sarà emozionante. – ha dichiarato Arda Guler. Il Madrid lotta sempre per vincere ogni partita e ogni titolo. Personalmente, il mio unico desiderio è giocare ogni partita e aiutare la mia squadra a vincere ogni titolo. Il Real mi ha prospettato un piano e io ci credo ancora. sono sicuro che a Madrid avrò successo. Ho persino comprato una casa. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita contro l’Ungheria. Amo i tifosi e il loro sostegno significa molto per me. Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non ci riuscirò”.

Guler afuma, quali sono gli altri obbiettivi del Milan

Sfumato il turco, che sembra molto intenzionato a restare a Madrid, il Milan potrebbe concentrarsi su due attaccanti della nostra Serie A per il reparto offensivo. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic. Due giocatori che stanno trovando in quest’annata una sorta di consacrazione, soprattutto per quanto riguarda il montenegrino che sta provando da solo a trascinare il Lecce fuori dalla zona retrocessione.

Leggi l’articolo completo “Non me ne vado”, Milan gelato: saltano i piani di Furlani e Moncada, su Notizie Milan.