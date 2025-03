Milan, doppio colpo dal Belgio in arrivo: Moncada pronto a rivoluzionare il mercato

Milan, Moncada non si ferma più: dopo un’attenta osservazione, il club rossonero finalizza l’acquisto di due giocatori dal Belgio, pronti a vestire la maglia rossonera.

Con la stagione 2024-2025 in pieno svolgimento, il Milan sta già lavorando per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo mercato estivo. La dirigenza rossonera, guidata da Geoffrey Moncada, punta a rinforzare la rosa con innesti di qualità, soprattutto in vista di possibili addii eccellenti come quello di Theo Hernández, il cui contratto scade nel 2026 e il cui futuro appare incerto. L’obiettivo è chiaro: garantire continuità e alzare il livello tecnico del gruppo, sfruttando il appeal del club per attrarre talenti emergenti. Il Belgio, terra fertile di giovani promesse, sembra essere una delle destinazioni preferite per pescare i prossimi protagonisti della maglia rossonera.

Onyedika e De Cuyper nel mirino: il Milan accelera

Tra i nomi più caldi per il mercato estivo 2025 spiccano Raphael Onyedika e Maxim De Cuyper, entrambi gioielli del Club Brugge. Per Onyedika, centrocampista nigeriano, il Milan vede un profilo ideale per rinforzare la mediana: un giocatore fisico e tatticamente intelligente, perfetto per dare equilibrio e dinamismo. De Cuyper, invece, è il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Hernández sulla fascia sinistra, con i rossoneri che hanno già incontrato i suoi agenti a Casa Milan. La concorrenza non manca – Arsenal e Juventus sono alla finestra – ma il Milan conta sul vantaggio di essersi mosso per tempo e sulla possibilità di offrire ruoli da titolari ai due talenti, il cui costo complessivo potrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro.

Chi sono Onyedika e De Cuyper?

Raphael Onyedika, classe 2001, è un mediano completo: forza fisica, visione di gioco e grinta lo rendono un potenziale erede di Franck Kessié. Cresciuto nel Midtjylland, si è imposto al Brugge come leader del centrocampo. Maxim De Cuyper, belga del 2000, è un terzino sinistro versatile, abile sia in difesa che in fase offensiva, con un sinistro educato che ha già incantato in Pro League e in Champions League. Dopo un prestito al Westerlo, è tornato al Brugge da protagonista. Entrambi rappresentano il mix di gioventù e qualità che il Milan cerca per il futuro.

Leggi l’articolo completo Milan, doppio colpo dal Belgio in arrivo: Moncada pronto a rivoluzionare il mercato, su Notizie Milan.