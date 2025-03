Napoli-Milan, Conceiçao fa la conta: gli indisponibili

Sergio Conceiçao, in attesa del rientro di tutti i suoi nazionali, comincia a preparare la sfida delicatissima di Napoli: gli assenti del match del Maradona.

Archiviata l’ultima sosta delle nazionali della stagione, ci si può rituffare nel campionato di Serie A. Siamo al rush finale e i punti cominciano a pesare come dei macigni, soprattutto in una sfida come Napoli-Milan. La lotta scudetto dei partenopei si incrocia con la rincorsa Champions dei rossoneri, attualmente a -6 dal Bologna quarto. Conceiçao ha già cominciato a studiare le possibili mosse per mettere in difficoltà la seconda della classe e ha pronto un esperimento tattico che potrebbe sconvolgere la gara del Maradona.

Conte con la squadra al completo

Partendo dai padroni di casa, va sottolineato un tema importante: Antonio Conte avrà tutta la squadra a disposizione. David Neres e Frank Zambo Anguissa hanno smaltito i rispettivi problemi muscolari e sono pronti ad aiutare il Napoli nella volata scudetto. Il brasiliano potrebbe essere una carta da giocare a partita in corso visto l’ottimo momento di Raspadori, mentre il camerunense dovrebbe ritrovare il suo posto da titolare al fianco di Lobotka e McTominay. Confermatissimo Lukaku in avanti, reduce da una doppietta con il suo Belgio: all’andata il suo gol ha aperto il solco decisivo tra le due squadre.

Conceiçao tra squalifiche e infortuni

Sergio Conceiçao, invece, dovrà fare a meno di due pedine del suo scacchiere: Emerson Royal è ancora ai box per il problema al polpaccio rimediato a gennaio contro il Girona in Champions League mentre Musah sarà squalificato. L’americano è un fedelissimo dell’allenatore portoghese e non sarà facile sostituirlo. A Milanello in questa pausa hanno continuato a lavorare Bondo e, soprattutto, Loftus-Cheek per ritrovare una buona condizione fisica. L’inglese potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto: la sua fisicità potrebbe essere fondamentale per contrastare quella del centrocampo partenopeo. Vedremo se Conceiçao deciderà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà farlo partire dalla panchina come contro il Como.

