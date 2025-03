Con Paratici, primo colpo Milan: un italiano in difesa

Con l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo, il Milan punta su un giovane italiano per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Dopo l’arrivo di Sérgio Conceição in panchina, il Milan potrebbe vivere un’altra rivoluzione con l’ingresso in dirigenza di Fabio Paratici, (la data finale della firma è molto vicina). L’ex Juventus è in contatto con Giorgio Furlani e potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo. Il suo arrivo porterebbe a un mercato più orientato verso giocatori italiani, con l’obiettivo di garantire un’identità più forte alla squadra.

L’obiettivo per la difesa: un giovane italiano

A prescindere dall’arrivo di Paratici, il Milan è intenzionato a rinforzare il reparto difensivo con un profilo giovane e italiano. L’idea è quella di evitare problemi di adattamento al calcio italiano, puntando su un talento già abituato al campionato di Serie A. Il nome che sta emergendo con forza è quello di Diego Coppola, classe 2003 dell’Hellas Verona. Il giocatore è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Difensore centrale solido e fisicamente prestante, è sotto contratto con l’Hellas fino al 2027 e ha attirato l’attenzione di diversi club. Il Milan potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Verona, consolidati dopo l’acquisto di Filippo Terracciano, per chiudere l’affare in estate.

La strategia del Milan per il mercato

L’interesse per Coppola si inserisce in una strategia più ampia del Milan, che vuole rinforzare la rosa con giocatori italiani e giovani. Se Paratici dovesse arrivare in dirigenza, il suo stile di mercato potrebbe agevolare questo tipo di operazioni, rendendo il Milan più competitivo e con un’identità più chiara in campo.

