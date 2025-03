Clamoroso ritorno? Allegri spinge per riportarlo al Milan dopo otto anni

Massimiliano Allegri potrebbe tornare al Milan e spingere per il ritorno di un centrocampista che ha già vestito la maglia rossonera otto anni fa.

Il futuro di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan è in bilico, con poche possibilità di conferma anche in caso di vittoria della Coppa Italia. Massimiliano Allegri resta il favorito per sostituirlo, ma prima bisognerà definire la posizione del direttore sportivo. Fabio Paratici, ex Juventus, sembra destinato a ricoprire il ruolo e questo potrebbe spianare la strada all’arrivo dell’allenatore toscano. I due hanno già lavorato insieme in passato e potrebbero ricostruire un Milan più solido e competitivo.

Il possibile ritorno di ex rossonero

Nel frattempo, emergono i primi nomi per il mercato rossonero. Tra i profili graditi ad Allegri ci sarebbe Mario Pasalic, già rossonero nella stagione 2016/2017. Il centrocampista croato, allora in prestito dal Chelsea, si rese protagonista segnando il rigore decisivo nella vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus di Allegri. Dopo quell’esperienza, il classe 1995 ha trovato continuità nell’Atalanta, diventando uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Ora, con il contratto in scadenza nel 2025 e il possibile addio dell’allenatore bergamasco, il suo futuro è tutto da scrivere.

Opportunità e incognite per il futuro

Pasalic ha collezionato 39 presenze in questa stagione, segnando 5 gol e fornendo 5 assist. Il suo stile di gioco, caratterizzato da ottimi inserimenti offensivi e capacità di adattamento tattico, lo rende un profilo interessante per il Milan. Tuttavia, l’Atalanta sta lavorando al rinnovo e il giocatore dovrà decidere se proseguire a Bergamo o valutare nuove opportunità. Il Milan rappresenterebbe una soluzione affascinante, soprattutto con Allegri in panchina. Resta da capire se il club rossonero affonderà il colpo o se si limiterà a monitorare la situazione.

Leggi l’articolo completo Clamoroso ritorno? Allegri spinge per riportarlo al Milan dopo otto anni, su Notizie Milan.